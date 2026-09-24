14,5 тыс школьников Подмосковья написали работу по математике 24 сентября

Шестиклассники из 551 школы Подмосковья 24 сентября написали диагностическую работу по математике. В ней участвовали 14,5 тыс. детей из школ проекта «Математические классы Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школах Подмосковья продолжается цикл диагностических работ по математике для участников регионального проекта «Математические классы Подмосковья». 24 сентября работу написали 14,5 тыс. шестиклассников из 551 школы. Эти образовательные организации включены в реестр школ с математическими классами.

Работу выполняют на компьютерах в режиме онлайн. Она состоит из 10 заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. Задания проверяют знания по числам и вычислениям, числовым и буквенным выражениям, решению текстовых задач и наглядной геометрии. На выполнение отводится 45 минут. Максимальный результат — 12 баллов, для подтверждения базового уровня достаточно пяти.

Проверка работ завершится до 30 сентября 2026 года. Результаты покажут, как ученики усвоили курс математики пятого класса, и помогут учителям выявить пробелы в знаниях и скорректировать занятия. В сентябре и октябре диагностическую работу также напишут ученики пятых и десятых классов, которые углубленно изучают математику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.