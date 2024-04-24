145 парков Подмосковья встретят школьников 27 апреля

В День добрых дел 145 парков Подмосковья подготовили для школьников развлекательную программу, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«145 парков также будут готовы принимать детей. Для всех разработана типовая программа, которая включает в себя, как полезную, так и развлекательную программу», – рассказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, на 72 точках отдельно, вместе с профессионалами, будет возможность детям что-то сделать самостоятельно.

«Это лавки, клумбы, заборы, скворечники, что-то покрасить, какие-то малые архитектурные формы», – заключила Швелидзе.

27 апреля в Подмосковье пройдет «День добрых дел». О старте акции сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Традиционно после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку — проводим субботники силами муниципальных и региональных служб, и рады привлечь к этому неравнодушных людей. Особая категория — дети. Важно, чтобы они могли внести лепту. 27 апреля — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а „День добрых дел“. Детям не нужно будет учить предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями», — сказал губернатор.