14 жителей Мытищ получили свои первые паспорта в торжественной обстановке

В рамках всероссийской акции «Мы — граждане России» состоялось вручение паспортов в торжественной обстановке для 14 юношей и девушек городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Получение своего первого документа для молодых людей не только большая радость, но еще и ответственность. Коллектив МФЦ желает ребятам удачи на их жизненном пути, стремлениям к знаниям и не переставать верить в себя», — поздравила директор МФЦ городского округа Мытищи Юлия Сычева.

Для оформления заявления на получение паспорта по достижению 14 лет жителям округа необходимо обратиться в городские центры «Мои Документы». Желающие принять участие в торжественном мероприятии могут оставить заявку специалистам МФЦ при оформлении заявления.

Оформить паспорт можно в МФЦ по адресам: Мытищи, ул. Карла Маркса, дом № 4 или Мытищи, ул. Мира, с. 32/2 ТЦ «4 Дейли».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.