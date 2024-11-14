14 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити, Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда, День социолога в России.

Всемирный день качества

Праздник был учрежден в 1989 году Европейской организацией качества при поддержке ООН. Он отмечается ежегодно.

В этот день привлекают внимание общественности к такой проблеме, как повышение значения высокого качества продукции и услуг, так как это является основой безопасности жизнедеятельности человека. Традиционно в этот день организуют мероприятия, экскурсии и выставки, которые проходят на различных производствах.

Всемирный день юзабилити

Юзабилити (Usability) можно перевести с английского языка как «простота использования». Праздник были учрежден в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити.

Дата призвана привлекать внимание общественности к тому, как важно упрощать доступ к использованию продуктов и услуг, которые имеют огромное значение для людей. Так, в частности, организаторы праздника считают своим долгом просвещать общественность о необходимости обеспечения действенности и надежности технологий.

Всемирный день борьбы с диабетом

Праздник учрежден в 1991 году Международной диабетической федерацией. По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность в 2-3 раза. Цель праздника — проинформировать общество об угрозе возрастания заболевания во всем мире.

В этот день проводятся различные акции, посвященные борьбе с диабетом. И, хотя он неизлечим, но благодаря инсулину люди научились контролировать болезнь.

Международный день логопеда

Праздник посвящен специалистам, которые имеют отношение к борьбе с дефектами речи. Логопеды выявляют проблемы в этой сфере и устраняют их средствами специального обучения.

Профессия считается значимой, так как трудности с произношением слов актуальны по сей день как для детей, так и для взрослых. Цель праздника — информирование общественности о науке и способах устранения дефектов речи.

День социолога в России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские социологи. Дата отмечается регулярно, начиная с 1994 года. Она выбрана далеко не случайно.

14 ноября 1901 года в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук. Некоторые эксперты называют ее первым в истории опытом социологического факультета. Там проводили лекции ведущие российские социологи и политики.

Именины

Сегодня именины празднуют Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Сергей, Ульяна, Петр, Федор, Яков.