14 «народных» троп обустроили в Дмитровском округе с начала года

Региональная программа «Народные тропы» действует в Московской области уже пятый год. Так, в Дмитровском округе с начала года обустроили 14 «народных троп», сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа появилась по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Заявляя о старте программы, он отметил, что ее смысл — обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы «срезать» путь до автобусной остановки, школы или больницы.

«Это дает возможность жителям пользоваться привычным маршрутом, но уже в улучшенных условиях», — сказал глава региона.

В этом году в Дмитровском округе уже обустроено 14 «народных троп» общей протяженностью около 1 км.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил качество выполненных работ, которые проводило ООО «Меридиан» в Дмитрове, в микрорайоне ДЗФС около домов № 13, 17 и 26. Эта локация вошла в региональную программу «Народные тропы» по обращениям местных жителей.

Михаил Николаевич прошел по построенному тротуару и отметил, что бордюры уложены некачественно, а в некоторых местах отсутствуют куски обрамления дорожки. Также подрядчик не провел благоустройство прилегающей территории вдоль этой «народной» тропы.

«Пока не будут исправлены все недочеты, объект не будет принят. Жители должны ходить по удобному, безопасному тротуару», — сказал Михаил Шувалов.

Подрядчик проведет все необходимые работы в соответствии с требованиями, и только после этого контракт с ним будет считаться исполненным.

«Комфорт и удобство наших граждан очень важны. Программа „Народные тропы“ — это именно то, что нужно жителям. Они сами выбирают удобные маршруты до важных социальных объектов», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Во время обхода территории Михаил Шувалов также осмотрел проход между детским садом № 14 и школой № 3. Ранее жители сообщили, что во время дождей этот тротуар наполняется водой, и по нему невозможно ходить.

Врип главы округа дал поручение своему заместителю Юрию Головкову включить этот участок в приоритетный план работ и оперативно проработать решение: «Жители, и тем более дети, не должны ходить по бордюрам, газонам, обходя лужи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.