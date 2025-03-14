14 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

14 марта 2025 года отмечают День православной книги, Всемирный день сна, Международный день рек и Международный день математики.

День православной книги

Появилась дата в декабре 2009 года. Православный праздник учредила Русская Православная Церковь. Он призван приучать молодых людей к добрым делам, а также укреплять нравственность, духовность.

День православной книги отмечают именно 14 марта не случайно. В эту дату в 1564 году появился первый печатный том — «Апостол» Ивана Федорова.

Всемирный день сна

В первый раз дату отметили 14 марта 2008 года. Ее предложил учредить Международный комитет сна. С того времени день отмечают каждый год.

Дату учредили, чтобы напомнить — сон необходим человеку. Без него он не сможет восстановиться и быть здоровым.

В эту дату активно показывают социальную рекламу, устраивают конференции, связанные со сном.

Международный день рек

Раньше дата называлась Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В марте 1997 года в населенном пункте Куритиба в Бразилии провели конференцию. На ней договорились снизить количество строительств больших платин.

Из-за возведения плотин за последние 50 лет около 60 млн людям пришлось уйти с родных земель. Также большое количество лесов и земель затопило.

Международный день математики

Также 14 марта 2025 года отмечают День числа «Пи». Сам Международный день математики появился в ноябре 2019 года.

Дату отмечают, чтобы весь мир помнил, насколько важна эта наука. Она помогает справляться с задачами в ряде сфер, среди которых инженерия, искусственный интеллект, компьютерные науки. С Международным днем математики поздравляют учителей в школах, преподавателей в университетах.

Именины

Сегодня именины у Александра, Александры, Анны, Антона, Антонины, Василия, Вениамина, Дарьи, Евдокии, Ивана, Михаила, Надежды, Ольги и Петра.