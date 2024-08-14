14 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня важный день у православных христиан, они отмечают Медовый спас. Помимо этого, 14 августа День рождения Telegram — соцсеть запустили 11 лет назад.

Медовый спас

Праздник появился в IX веке. Его учредили в связи с изнесением Древ Креста Господня. На Руси эту дату начали отмечать только с конца XV века.

Медовый Спас называется так в связи с древним обычаем. Согласно ему, подрезать и заламывать соты нужно было именно в середине августа. Люди считали, что если не сделать этого, то мед заберут пчелы соседей. Также в этот день принято ходить в храм, чтобы осветить нектар.

День рождения мессенджера Telegram

Одну из самых популярных программ в мире создали в 2013 году. Всего через полгода после появления в Appstore Telegram скачали 4,5 млн человек. Уже летом 2022 года количество пользователей программы увеличилось до 700 млн человек.

Параллельно с развитием проекта создатель мессенджера Павел Дуров добавлял новые версии программы. Telegram все еще продолжает стремительно набирать популярность.

Праздник происхождения (изнесения) честных древ животворящего креста Господня

Православные каждый год 14 августа отмечают этот праздник. Он связан с тем, что после освящения Христом креста страданиями, в нем появилась чудодейственная сила.

Праздник учредили в IX веке. Уже в период с XII по XIII века его стали отмечать в православных храмах.

День рождения писателя Дмитрия Мережковского

Талантливый автор родился в Санкт-Петербурге в 1865 году. Он успешно получил образование на филологическом факультете университета города.

С юношеского возраста Мережковский писал стихи. Уже в 15 лет его начали замечать и публиковать в изданиях.

В 1888 году Мережковский встретил любовь всей своей жизни — Зинаиду Гиппиус. В 1889-м пара заключила брак. Так началась их любовная история длиной в 52 года.

В 1919-м Мережковские покинули СССР после революции. Дмитрий умер 9 декабря 1941 года в столице Франции. У него произошло кровоизлияние в мозг.

Именины

Именины сегодня отмечают Федор, Александр, Леонтий, Дмитрий, Софья и Тимофей.