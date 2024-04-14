14 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуются День войск противовоздушной обороны РФ и Всемирный квантовый день. А еще в этот день в 1961 году в столице встречали первого космонавта в мире Юрия Гагарина.

День войск противовоздушной обороны России

В России во второе воскресенье апреля отмечается День войск противовоздушной обороны (ПВО). Дата была закреплена в календаре в 2006 году указом президента.

История ПВО насчитывает более века. Первые подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками, боролись с немецкими и австрийскими аэропланами еще в 1914 году. Боевым крещением войск стала Великая Отечественная война, когда средства ПВО сбили свыше 7,5 тыс. самолетов, уничтожили более 1 тыс. танков и 1,5 тыс. орудий противника.

Сегодня оснащение войск ПВО существенно отличается от первых вариантов. Оно становится более мобильным, живучим, скрытным и автоматизированным.

Всемирный квантовый день

Отмечается ежегодно 14 апреля в разных странах мира и имеет еще одно название — Всемирный день квантовой науки. Он был учрежден учеными в области квантовой механики и направлен на помощь общественности в понимании квантовой науки и технологий.

Квантовая механика изучает природу на фундаментальном уровне и описывает ее физические свойства в масштабе атомов и субатомных частиц.

Традиционно во многих странах мира во Всемирный день квантовой науки организуются мероприятия, проходят встречи, конференции. Чаще всего мероприятия организуются учеными, инженерами, технологами и научными коммуникаторами.

Международный день внезапного смеха

Данный праздник имеет и другое название — Международный день моментов смеха. Он организован с целью напоминания людям о радости жизни, счастливых моментах.

Считается, что смех — лучшее лекарство от грусти, стрессов, ссор. Смех является отличным способом снять стресс и поднять себе настроение. Смех усиливает потребление воздуха, богатого кислородом, стимулирует работу сердца, легких и мышц, а также увеличивает количество эндорфинов, выделяемых вашим мозгом.

Кроме того, смех помогает снизить уровень гормонов стресса, а также увеличить количество иммунных клеток и антител, которые помогают бороться с инфекциями и вирусами. Смех провоцирует выброс эндорфинов — естественных химических веществ, повышающих настроение.

В этот день людям нужно забыть о повседневных заботах, встретиться с друзьями, посмеяться над воспоминаниями, счастливыми моментами, отдохнуть от суеты.

Встреча первого космонавта в Москве

14 апреля 1961 года в Москве встречали первого космонавта в мире Юрия Гагарина. В тот день на Красной площади прошел торжественный митинг, а первого космонавта встречали ликующие толпы с цветами.

Полет был совершен за 2 дня до этого — 12 апреля Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет Гагарина длился 108 минут и стал мощным прорывом в освоении космоса.

День основания Главного ботанического сада в Москве

14 апреля 1945 года считается днем основания Главного ботанического сада в столице. В этот день президиум академии наук СССР принял развернутую программу по строительству сада. В мае того же года под реализацию проекта выделили территорию Останкинского лесопаркового массива.

Основателем и первым директором сада стал академик Николай Цицин. Планировка сада была разработана архитектором Игорем Петровым под руководством академиков Николая Цицина и Алексея Щусева.

В 1991 году Главному ботаническому саду академии наук присвоили имя Цицина. В 2014 году территорию сада включили в состав ВДНХ.

Именины

Сегодня именины празднуют Ефим, Иван, Макар, Мария и Сергей.