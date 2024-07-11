14 000 человек посетили городской парк в Павловском Посаде в первую неделю июля

С 1 по 7 июля парк культуры и отдыха в Павловском Посаде посетили 14 тыс. человек. Парк вошел в список самых посещаемых парков. Он снова занял одиннадцатое место в числе лучших парков региона, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В парке проходят анимационные программы и креативные мастер-классы, действует клуб шахмат. Кроме того, в парке расположены аттракционы и современные детские спортивные площадки. На территории парка расположены кафе.

Оанее парк культуры и отдыха Павлово-Посадского городского округа был удостоен Знака «Лидер в управлении парками Московской области». Также директор парка Ольга Петренко получили Благодарственное письмо Министерства культуры и туризма Московской области.

Награды были вручены по итогам работы за 2023 год на основании рейтинга Министерства культуры и туризма Московской области «Деятельность по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга населения на парковых территориях Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.