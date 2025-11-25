135 метров трубопровода центрального отопления заменили в Химках за неделю

С 17 по 23 ноября специалисты «ТСК Мосэнерго» выполнили целый ряд работ на сетях теплоснабжения в Химках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты провели ремонт тепловых сетей: заменили 135 метров трубопроводов центрального отопления, в том числе 106 метров на улице Кирова. Это обеспечит стабильную температуру в батареях многоквартирных домов. Также сотрудники «ТСК Мосэнерго» обновили 117 метров трубопровода горячего водоснабжения. Работы провели на улице Панфилова, Мира и Юннатов.

На улице Мичурина в Сходне заменили 28 метров магистральной тепловой сети. В ходе инвестиционной программы в центрально тепловых пунктах на улицах Дружбы и Гоголя установили новые вводные распределительные устройства.

Кроме того, в ЦТП на улице Зеленой отремонтировали водо-водяной подогреватель, что улучшит качество отопления для подключенных домов. А на котельной Фрунзе отремонтировали водо-водяной подогреватель горячего водоснабжения.

Выполненные работы позволят обеспечить стабильное теплоснабжение потребителей в период низких температур, повышение энергоэффективности системы, а также сокращение количества внеплановых отключений.

