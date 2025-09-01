132 ребенка бойцов СВО из четырех округов Подмосковья отдохнули летом в лагере

В ходе летней оздоровительной кампании 132 ребенка из семей участников специальной военной операции из Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского и Звездного городка, провели незабываемое время в детском оздоровительном лагере «Литвиново». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В том числе из городского округа Щелково 84 ребенка, из городского округа Фрязино 24 ребенка, из городского округа Лосино-Петровский 15 детей; из ЗАТО Звездный городок 1 ребенок отдохнули по бесплатным путевкам в Литвиново», — сказала начальник Окружного управления социального развития Олеся Савицкая.

В «Литвиново», где каждое лето по бесплатным путевкам отдыхают дети участников специальной военной операции, каждую смену организовывали уникальные варианты досуга, благодаря содействию с олимпийскими чемпионами, профессиональными спортсменами, артистами театра и кино, известными творческими коллективами и популярными блогерами.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Щелково».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.