130-летие Сергея Есенина отметили спектаклем в Балашихе

Спектакль «Судьба поэта в росчерке пера», приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина, провели в Балашихе. Премьера прошла в Доме культуры «Кучино», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Идея спектакля заключалась в творческой интерпретации и передачи зрителю истории жизни известного поэта. Около года актеры Музыкального театра «Орфей» и Дома культуры «Кучино» работали над проектом. Постановка состояла из вокальных и хореографических номеров, основанных на стихах известного поэта.

«Создавая спектакль, мы брали за основу автобиографию Сергея Есенина, его письма, статьи и, конечно, стихи. Мы приглашаем зрителя поразмышлять о жизни поэта», — рассказала режиссер-постановщик Любовь Арсентьева.

Спектакль стал синтезом творческих сил Балашихи. В процессе создания активное участие приняли и другие учреждения культуры городского округа. Библиотеки предоставили режиссеру обширную информационную базу. Коллективы Культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» сыграли в нескольких номерах, а «Историко-художественный музей» создал портрет поэта.

Выступление завершилось торжественным награждением. Заместитель председателя Советов депутатов Балашихи Александр Евсюткин вручил создателям и участникам спектакля благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.