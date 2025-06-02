130 детей заехало в лагерь «Ромашка» в Подольске в первую смену

В детском оздоровительном лагере «Ромашка» в Подольске стартовала первая смена для 130 детей. Смена началась 1 июня с яркого концерта сельского Дома культуры «Молодежный». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В День защиты детей творческие коллективы порадовали ребят, приехавших отдыхать и набираться сил.

Сказочные герои проводили детей в мир волшебства с играми, хореографическими и вокальными номера.

Кульминацией праздника стало шоу мыльных пузырей, которые наполнили весь зал, переливаясь разными цветами. Также ребят ждал необычный подарок в виде воздушного шара для моделирования фигурок. Каждый смастерил себе собачку, цветок или меч.

Этим летом в округе в двух оздоровительных лагерях «Ромашка» и «Родина» отдохнут почти две тысячи детей.

Для льготных категорий граждан предоставляются бесплатные путевки.

Также 200 детей из Подольска, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут на Черноморском побережье. Более 800 детей из семей участников СВО, проживающих на территории Московской области, смогут отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Литвиново». Будет работать 31 лагерь дневного пребывания на базе 23 общеобразовательных организаций городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.