13 тыс т отходов ежедневно проходит через барабанные сепараторы на КПО Подмосковья

Одним из этапов обработки отходов на подмосковных комплексах по переработке отходов является так называемое грохочение — пропуск через барабанные сепараторы. За сутки этот процесс проходят более 13 тонн отходов, попадающих на КПО региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Барабанные сепараторы позволяют сортировать отходы по размеру. Каскад барабанных грохотов работает по принципу стиральной машины. Одни из них, вращаясь, отсеивают фракции крупного размера до 300 мм, другие — небольшого размера до 70 мм.

Все что больше 300 мм еще раз проходит этап ручной досортировки. После второго каскада барабанных грохотов все отходы менее 70 мм проваливается в отверстия и отправляются на линию, в том числе в цех компостирования.

Далее, без крупных фракций, металла и органики отходы по ленте поступают в оптические сепараторы. Они настроены на отбор вторичных материальных ресурсов — бумагу и пластик, которые в дальнейшем поступят на переработку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.