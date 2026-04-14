13 российских моряков застряли на арестованном корабле в Намибии на полгода

13 российских моряков почти полгода находятся на арестованном судне Venus-1 в Намибии — у них забрали документы и не выпускают. У моряков закончилась еда, а топлива хватит всего на неделю, сообщает Mash .

15 моряков, в том числе 13 россиян, отправились на рыболовный промысел в Африку, работая на компанию Hodago Fishing через посредника Daron в декабре 2025 года. У них взяли загранпаспорта для оформления виз. Морякам пообещали выплатить зарплату по возвращении в порт.

Рыбаки наловили почти 600 тонн рыбы и выгрузили ее, но в итоге своих денег так и не увидели, потому что компания-судовладелец отказалась платить. Морякам понадобилась помощь ITF (Международный союз моряков). После обращения судно было арестовано.

Между тем Hodago Fishing начала процедуру банкротства. Процесс затягивается, из-за чего моряки вынуждены были оставаться на арестованном судне. За последние два месяца у них дважды заканчивались продукты. С пополнением запасов им помогает консул РФ с разрешения порта. Но на борт доставляю только 30% от необходимого. Кроме того, у ребят заканчивается топливо и через неделю корабль будет обесточен.

Капитан отметил, что им так и не вернули документы, из-за чего они не могут выйти за пределы порта или уехать домой. Если суд встанет на сторону моряков, то компания должна будет продать корабль и с выручки закрыть долги по зарплате в 435 тыс. долларов.

Ранее других российских моряков освободили после шести месяцев блокады без еды на взятом под арест корабле в Египте. Паспорт не вернули только капитану.

