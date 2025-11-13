13 ноября в России отмечают Международный день слепых

Каждое 13 ноября в РФ и других странах мира отмечают Международный день слепых. В этот день в 1745 году во Франции появился на свет Валентин Гаюи, легендарный педагог, создавший в Париже и Санкт-Петербурге ряд школ и предприятий для слепых людей.

В честь него создали Международный день слепых по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная его задача — привлечение внимания широкой общественности к людям, которые на всю жизнь утратили зрение и очутились в сложной жизненной ситуации.

Интересы и права слепых в РФ представляет Всероссийское общество слепых. Его создали в 1925 году. В него входят 743 местных организации и 81 региональная.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире около 2,2 млрд людей с разными проблемами зрения. Около половины из них столкнулись с ними из-за того, что не делали профилактику и не лечились.

Почти 36 млн человек слепые. Из-за увеличения и старения населения, проблемы со зрением будут появляться у большего количества людей.

Задача Международного дня слепых — привлечь внимание людей к тем, кто утратил зрение и плохо видит. Еще праздник нужен, чтобы привлечь слепых к участию в разных процессах в обществе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.