1,3 млн работающих пенсионеров Подмосковья получат проиндексированные пенсии

С 1 августа СФР по Москве и Московской области увеличит пенсии работающим пенсионерам. Повышение затронет 1,3 млн граждан, которые продолжали официально работать в 2024 году, сообщает пресс-служба Социального фонда РФ.

Корректировка коснется работающих пенсионеров, получателей страховых пенсий, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2024 году. Прибавка устанавливается индивидуально и зависит от заработной платы.

Максимально за год можно получить три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Посмотреть их можно самостоятельно в выписке из индивидуального лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг.

Перерасчет будет произведен региональным отделением СФР в беззаявительном порядке на основании трудового стажа и сведений о страховых взносах за последние 12 месяцев. Обращаться в Отделение СФР по Москве и Московской области не требуется. Увеличенная пенсия поступит в августе по обычному графику доставки.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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