13 королевских школьников получили первые паспорта

В Королеве состоялась очередная церемония вручения первых паспортов школьникам. 13 юных королевцев получили свои паспорта в торжественной обстановке в новом корпусе школе № 1. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Павел Котов, а также родители и друзья, которые пришли поддержать и поздравить ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с паспортом каждому школьнику вручили Конституцию РФ, обложку для паспорта, а также поздравительную открытку от губернатора Подмосковья. Почетными гостями мероприятия стали депутат Мособлдумы Сергей Керселян и Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко, которые пожелали ребятам успехов на новом этапе жизни.

Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой юный житель наукограда. Для этого нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов. Сделать это нужно в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.

С момента образования этой традиции свой главный документ получили в Королеве уже более 500 школьников.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.