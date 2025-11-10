13 катков зальют на территории Щелкова этой зимой

В городском округе Щелково в предстоящий зимний сезон зальют 13 ледовых арен, которые будут расположены как в городской черте, так и в отдаленных поселках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Список площадок уже утвержден. Осталось только дождаться мороза и снега. Так как все площадки будут с естественным льдом, то все зависит от погоды. Подготовим все заранее, а заливать начнем, когда в течение нескольких дней будет стоять устойчивая отрицательная температура», — пояснили в спорткомитете городского округа Щелково.

После того как катки будут залиты, они начнут обслуживаться местными спортивными организациями. Вход на катки будет свободным для жителей в часы работы спортивных организаций. По выходным дням время работы площадок будет увеличено.

В зимний сезон 2025-2026 ледовые катки в Щелкове будут залиты по следующим адресам:

г. Щелково, ул. Центральная, д. 73, стр. 2

г. Щелково, ул. Центральная, д. 73, стр. 3

г. Щелково, ул. Беляева, д. 14

г. Щелково, ул. Неделина, д. 17

г. Щелково, ул. Стефановского, д. 3А

д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, стадион «Медвежьи Озера»

пгт. Загорянский, ул. Валентиновская, влад. 1

пгт. Фряново, ул. Первомайская, д. 23

р. п. Монино, ул. Алксниса, д. 42

п. Литвиново, стр. 3Б

д. Огуднево

д. Богослово.

Прокат спортивного инвентаря на открытых площадках не предусмотрен. А для тех, кто хочет кататься на коньках и не зависеть от капризов погоды есть возможность посещения Ледовой арены имени Третьяка по адресу: г. Щелково, ул. Фабричная, дом № 4. Здесь еженедельно формируется расписание, которое предусматривает свободное катание.

На арене работает пункт проката коньков. Также можно будет заточить их, а неопытные фигуристы смогут арендовать специальную фигуру-помощника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.