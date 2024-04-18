13 юным жителям Ступина вручили их паспорта в торжественной обстановке
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
В торжественной обстановке 13 юным жителям Ступина вручили их паспорта — главный документ гражданина РФ. Со значимым событием ребят поздравил председатель совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ступина.
«Сегодня — знаковый день для каждого из вас. Желаю любить и гордиться Россией, тем, что вы — граждане великой страны», — сказал Сухачев.
Он вручил достигшим 14-летнего возраста юношам и девушкам паспорта.
Мероприятие завершилось общей фотографией.
Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.