сегодня в 18:25

13 июня с рабочим визитом в Дубну прибыл Президент России Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Дубну. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Владимир Путин приехал в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне.

Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов комплекса NICA.

Ранее президент вручил золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» главному конструктору ГосМКБ «Радуга».

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», - заявил губернатор.