13 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Православные христиане сегодня отмечают Вознесение Господне. Еще можно отпраздновать День божьих коровок или День швейной машинки. А на Руси вспоминали Еремея Распрягальника.

Вознесение Господне

Это один из двунадесятых, самых больших праздников в православной церкви. В этом году он приходится на 13 июня, 40-й день после Пасхи. В этот день Иисус Христос собрал своих учеников на горе Елеон и на их глазах вознесся на небо, а затем ангелы возвестили, что Христос однажды придет снова.

В честь данного праздника во всех храмах идут торжественные богослужения. В этот день запрещается работать, а также заниматься какими-либо делами по дому.

Кроме того, полагается уважительно и с большим вниманием относиться к нищим и убогим. Согласно легенде, именно в этот день по миру в облике нищего гуляет сам Христос.

День божьих коровок

13 июня отмечается праздник, посвященный представителю мира насекомых, семейства жуков, а именно — День божьих коровок. Дата неофициальная, а вот известность насекомого, которому она посвящена, очень широка.

Божья коровка во многих культурах мира считалась и считается символом удачи. Где-то ее считают посланником небес, оказывающим связь мира с Богом. Где-то верили в то, что божья коровка связывает мир живых людей с загробным миром. В ряде культур убийство этого насекомого было запрещено.

Название насекомого связано с фольклором и древними верованиями. В большинстве культур название жука связано с Богом или Девой Марией, а также христианскими святыми (Божья коровка, жук Марии, птица Богоматери, курочка Бога и прочее). В ряде культур прослеживается ассоциация с Солнцем.

День швейной машинки

Этот день является неофициальным праздник, но отмечают его специалисты, неразрывно связанные с историей появления изобретения, ставшего частью промышленной революции.

Прототипы первых швейных машинок появились в виде идей в XV веке. И принадлежат они Леонардо да Винчи. Хотя есть утверждения, что веком ранее в Голландии неким изобретателем, имя которого остается неизвестным, были сделаны приспособления, упрощавшие работы по пошиву парусов.

Законодателем моды и «брендом на века» в области швейных машинок стала компания, основанная другим изобретателем — Исааком Мерритом Зингером в 1851 году. По сути, его швейная машинка стала глубоко модернизированным вариантом ранее изобретенных приспособлений.

Международный день распространения информации об альбинизме

Он установлен резолюцией Генассамблеи ООН от 18 декабря 2014 года. В 2013 году совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую государства принимать действенные меры для ликвидации любых видов дискриминации людей, страдающих альбинизмом.

Альбинизм представляет собой редкое, незаразное, генетически наследуемое различие, присутствующее при рождении. В случае альбинизма почти всех типов для его передачи носителями подобного гена должны быть оба родителя, даже если они сами альбинизмом не страдают.

Альбинизм оборачивается недостатком пигмента (меланина) в волосах, коже и глазах, что вызывает уязвимость по отношению к солнечным лучам и яркому свету. В результате почти все люди с этим диагнозом имеют нарушения зрения и тяготеют к развитию рака кожи.

Люди с альбинизмом сталкиваются с многочисленными формами дискриминации по всему миру. Альбинизм до сих пор неправильно понимают как в социальном плане, так и в медицинском. Нередко внешний вид людей, страдающих альбинизмом, становится объектом насмешек и ошибочных представлений и мифов, сформированных под влиянием суеверий.

Еремей Распрягальник

В этот день заканчивался сев, начавшийся на Еремея Запашника (14 мая), отсюда и прозвище: «Распрягальник — севу край, коня распрягай».

О погоде на Еремея судили по поведению кукушки, если она кукует громко и часто — погода будет хорошей. А если в этот день шел дождь, ждали богатый урожай.

Запатентована безопасная булавка

13 июня 1825 года нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов.

После своего возрождения в XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии, закалывали детям тканевые подгузники, а также прикрепляли к белью гигиенические прокладки.

В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали «английскими».

Открытие Пушкинского музея в Москве

Музей изящных искусств им. Александра III (сейчас — Пушкинский музей) был открыт 13 июня 1912 года. Инициатором создания и первым директором стал заслуженный профессор Московского университета, доктор римской словесности и историк искусства Иван Цветаев — отец поэта Марины Цветаевой.

По его замыслу, кроме экспонатов, в музее должны быть гипсовые слепки, макеты, живописные и гальванокопии шедевров мирового искусства, иллюстрирующие основные этапы истории классических народов с древних времен до нового времени.

Экспозиция нового музея создавалась на основе экспонатов из кабинета изящных искусств и древностей Московского университета.

С 1937 года и сейчас это Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ им. Пушкина, Пушкинский музей).

Именины

Именины в этот день празднуют Борис, Кристина, Николай, Роман и Филипп.