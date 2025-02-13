13 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

13 февраля 2025 года отмечают Всемирный день радио, День памяти мучеников Кира и Иоанна, мученицы Афанасии, дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии, Никита-Пожарник. Также в эту дату День рождения мирового кино — братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.

Всемирный день радио

Всемирный день радио учредили в 2012 году. С тех пор его отмечают регулярно 13 февраля.

Дату выбрали не просто так. 13 февраля 1946 заработало первое «Радио ООН». Станция была размещена в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Профессиональный праздник всех радиоведущих не только отдает дань почтения этому способу связи. Он также помогает наладить сотрудничество со всеми людьми, которые так или иначе принадлежат к этой сфере.

День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Святой бессеребренник Кир был доктором. Он лечил всех нуждающихся в городе Александрии. Мужчина проповедовал христианство, помогал людям бесплатно. При этом лечил как физические, так и духовные болезни.

В период устроенных Диоклетианом гонений христиан святой Кир ушел в Аравийскую пустыню. Там он принял иночество и продолжал лечить людей молитвой. Бог дал ему навык исцелять все недуги.

В городе Едессе проживал воин Иоанн. Он был благочестивым христианином.

Когда начались гонения, мужчина прибыл в Иерусалим и там, прознав о святом Кире, начал его разыскивать. Ушел в Александрию и прибыл в Аравию. Там Иоанн стал верным последователем Кира.

Тем временем в египетском Канопе схватили христианку Афанасию и ее троих дочерей — 15-летнюю Феоктисту, 13-летнюю Федотию и 11-летнюю Евдоксию. Кир и Иоанн спасли их.

Узнав об этом, правитель города поймал мужчин и начал пытать перед женщинами. Затем всех шестерых обезглавили. В честь их мученической смерти 13 февраля была учреждена церковная дата.

Никита-пожарник

Отмечают каждый год 13 февраля. Церковная дата посвящена епископу Никите. Он родился и вырос в Киеве. В раннем возрасте стал монахом и начал заниматься затворничеством.

Однажды Никиту подвергли искушению. Он не смог выстоять под напором дьявола и отказался от чтения Евангелия. Через некоторое время из мужчины изгнали беса, он начал заниматься воздержанием и послушанием, благодаря чему превзошел многих в добродетели.

Обычный народ считал Никиту хранителем от огня, жаркого солнца и молний. Многие верили, что святой мог молитвами как потушить пожар, так и предотвратить засуху.

День рождения мирового кино — братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру

130 лет назад, 13 февраля 1895 года, братья Люмьер запатентовали первый аппарат для съемки фильмов. Он позволял получать движущееся изображения.

Однажды ночью Луи Жан Люмьер придумал новое устройство. Оно состояло из проектора и кулачкового механизма, позволяло подать перфорированную пленку с изображением.

Это оказался аппарат для съемки и проекции «движущихся фотографий». Его можно было использовать в коммерческих целях. Разработку запатентовали и назвали «кинематограф».

Прошло небольшое количество времени после одобрения патента, и братья Люмьер построили устройство. 28 декабря в Париже они показали, как работает предмет.

На Бульваре Капуцинок в подвале «Гран-кафе» они продемонстрировали фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Так появилось мировое кино.

Именины

Сегодня именины у Афанасия, Виктора, Ивана, Ильи и Никиты.