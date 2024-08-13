13 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются Международный день левшей и Всемирный день донорства органов.

Международный день левшей

Согласно статистике, от 3 до 10% населения Земли — левши. Неофициальный праздник помогает привлечь внимание к таким людям, ведь они часто сталкиваются с трудностями в использовании техники и других вещей.

Цель этого дня — с помощью различных мероприятий и акций достучаться до производителей различного оборудования, которое направлено в большинстве своем на то, чтобы им пользовались правши. Из-за этого многие люди, пользующиеся левой рукой, часто совершают неестественные для них движения, в результате чего могут травмироваться. Кроме того, они подвергаются при этом психологическому стрессу.

В этот день всех желающих призывают пользоваться левой рукой, чтобы понять, с какими трудностями обычно сталкиваются левши.

Всемирный день донорствa органов

Праздник создан специально, чтобы обратить внимание общественности на важность донорства. В этот день также выражают благодарность и признательность людям, спасающим жизни других. Мероприятия, проводимые в праздник, повышают осведомленность и прославляют неоценимый вклад доноров.

Кроме того, в этот день принято проводить благотворительные кампании. Они помогают привлечь внимание к проблеме нехватки донорских органов. Также с их помощью открывают сбор средств для тех, кто нуждается в трансплантации.

Император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож»

В начале 1730-х годов в Российской империи появились первые масонские ложи. В разные годы их членами были такие знаменитые личности, как Александр Суворов, Александр Пушкин, Михаил Кутузов и т. д. Общество подвергалось различным гонениям со стороны власти.

Александр I официально разрешил деятельность масонских лож в надежде использовать их в политических целях. Однако после этого членов общества заподозрили в революционных идеях. В 1822 году император издал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож».

Несмотря на запрет, масонские ложи продолжали существовать до 1918 года.

Начато сооружение Берлинской стены

В этот день 1961 года началось сооружение Берлинской стены. Власти полагали, что она должна помочь сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин.

Несмотря на протесты, посреди Берлина построили огромную стену до пяти метров высотой. Поверх нее была протянута колючая проволока. С запада люди частенько приходили к стене, чтобы рисовать на ней карикатуры. На востоке от стены была мертвая зона шириной в полкилометра. Там располагались здания, разрушенные во время войны.

Именины

В этот день именины празднуют Василий, Вениамин, Владимир, Анна, Антон, Арсений, Георгий, Евдоким, Елизавета, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Иван, Иосиф, Константин.