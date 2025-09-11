12 сентября в парке «Фабричный» пройдет джампинг-фитнесс

В парках муниципального округа Истра пройдут творческие и спортивные активности. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Свои мероприятия запланировали пять парков — Центральный городской парк, Лесопарк «Шишкин лес», Парк «Фабричный», Парк набережной реки Песочная и Парк «Павловская Слобода».

Жителей и гостей округа ждет насыщенная программа:

Всероссийское беговое движение «5 верст»;

Занятия по скандинавской ходьбе;

Тренировки по джампинг-фитнесу;

Тематические мастер-классы;

Анимационные программы на свежем воздухе.

Форма одежды — свободная, спортивная, по погоде. Обувь: Удобная, на плоской подошве. Для бега и ходьбы — кроссовки. Для джампинга — спортивная обувь с хорошей фиксацией стопы. Одежда: Спортивные брюки/легинсы, футболка, кофта или ветровка (осенью бывает прохладно и ветрено). Рекомендуется принцип многослойности, чтобы можно было снять один слой, если станет жарко. Дополнительно: Дождевик или непромокаемая куртка на случай дождя, головной убор (кепка от солнца или шапка от ветра).

Возрастное ограничение 0+ означает, что мероприятия рассчитаны на посетителей любого возраста, включая самых маленьких детей!

Кому подойдет:

Семьям с детьми: Анимация, мастер-классы, возможность побегать и поиграть на безопасной территории.

Молодежи: Джампинг-фитнес, забеги, возможность активно и весело провести время.

Взрослым и людям старшего возраста: Скандинавская ходьба, бег, спокойные прогулки по красивым паркам, мастер-классы.

Всем, кто ценит: активный отдых, общение, красивые природные локации и желает разнообразить свои выходные.

Парки Истры предлагают прекрасную возможность провести время всей семьей, насладиться последними теплыми деньками золотой осени и зарядиться здоровьем и положительными эмоциями

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.