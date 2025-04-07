12 регионов РФ не определились со сроками автоматизации весового контроля

Планы по внедрению автоматической передачи данных с весов на объектах ТКО в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) не предоставили 12 регионов, поделился замминистра природы и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации обращения с ТКО, который еженедельно проходит на площадке Координационного центра Правительства.

Известно, что данная мера нацелена на исключение ошибок при подсчете массы отходов.

«Регионам было дано отдельное поручение по сбору планов-графиков внедрения автоматизированного весового контроля. 12 субъектов РФ не исполнили поручение — не предоставили планы по внедрению этой процедуры. Это Астраханская, Брянская, Томская области, Москва, Севастополь, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Приморский края, Татарстан, Тыва, Чукотский автономный округ», — объяснил Буцаев.

Еще 45 субъектов РФ данные предоставили, однако либо они неполные, либо установка весового контроля планируется в следующем году и позже.

«Передача данных с весов на объектах во ФГИС УТКО должна быть настроена и эффективно работать с целью предотвращения стихийных свалок и ошибок в учете отходов. Внедрение цифровых инструментов является необходимым шагом в развитии отрасли и достижении национальных целей», — прокомментировала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Весовой контроль представляет собой процесс взвешивания мусоровозов на объектах сортировки отходов. Сначала мусоровозы забирают отходы на контейнерных площадках, а затем следуют на сортировочные объекты. Но перед тем как выгрузить отходы, мусоровозы становятся на специальные датчики, которые их взвешивают. Так собираются данные о массе отходов. Эти данные должны автоматически передаваться во ФГИС УТКО.