12 подростков в Егорьевске получили свой первые паспорта в День флага РФ

22 августа, в День Государственного флага России, в историко-художественном музее Егорьевска состоялась церемония вручения паспортов. 12 школьников получили свой главный документ из рук заместителя главы муниципалитета Сергея Ежова. Он напутствовал юных егорьевцев, призвав их быть достойными гражданами Отечества, смело идти к намеченным целям, бережно хранить паспорта и помнить о своих правах и обязанностях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участников и гостей мероприятия выступили солисты егорьевского Дворца культуры, а в завершение церемонии участники запечатлели важный момент общей фотографией на парадной лестнице музея. После чего для всех присутствующих была организована увлекательная обзорная экскурсия по экспозиции.

Кроме того, школьникам рассказали и о возможностях Пушкинской карты, которая доступна с 14 лет. Благодаря ей можно бесплатно посещать культурные учреждения — музеи, театры и кино по всей России.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.