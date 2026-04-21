12% петербуржцев решили продлить майские отпусками

SuperJob: чаще майские праздники продлевают отпусками люди с доходом от 150 тыс

Каждый восьмой житель Петербурга планирует взять отпуск или отгулы между майскими праздниками, чтобы увеличить выходные, сообщает rosbalt.ru .

Чаще других к такому решению склоняются жители с высоким доходом. Среди тех, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей в месяц, желающих продлить отдых в два раза больше. Длинные выходные также популярны у горожан в возрасте от 35 до 45 лет.

При этом почти 60% опрошенных не собираются брать дополнительные дни отдыха в мае. Остальные работают по сменному графику либо пока не определились с планами.

В 2026 году официальные выходные приходятся на 1–3 и 9–11 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.