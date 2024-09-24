12 нарушений зафиксировали камеры на территории подмосковного лесничества

сегодня в 16:50

20–21 сентября на территории одного подмосковного лесничества «Русский лес» фотоловушки зафиксировали 12 нарушений, связанных с въездом автотранспорта в леса, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Всем автомобилистам-нарушителям вскоре придет письмо с требованием оплатить штраф в размере до 50 000 рублей.

Въезжающие в лес автомобили фиксируются в любое время суток, даже глубокой ночью, искусственный интеллект распознает государственный номер, на владельца транспортного средства составляется протокол, данные водителя передаются в правоохранительные органы и такое нарушение карается штрафом до 50 000 рублей по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

В случае, если заезд автолюбителя в лес привел к возгоранию, то последует уголовная или административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — штраф до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Связаться со специализированной диспетчерской службой лесного хозяйства Московской области для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений можно по телефонам 8 (800) 100-94-00, +7 (915) 245-89-66 или по электронной почте: clh.rds@mail.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.