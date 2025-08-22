12% мусоросортировочных комплексов начали компостировать органические отходы

Каждый десятый мусоросортировочный комплекс в стране (12%) выделяет органическую фракцию для последующего компостирования — превращения отходов в удобрение для почвы, передает пресс-служба РЭО.

Суммарно для компостирования из общей массы бытовых отходов отбираются более 2 миллионов тонн органических отходов в год. Как правило, это остатки пищи.

Компостирование — это процесс ускоренного биологического разложения органических материалов. Результатом процесса является образование инертного грунта. Его можно использовать для пересыпки слоев полигонов в качестве удобрения, а также в дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Но компостирование — это не только полезная технология, которая позволяет снизить вредное воздействие отходов на окружающую среду, но еще и один из самых дешевых способов переработки органических отходов, который позволяет существенно поднять процент утилизации.

«Нам предстоит большая работа по повсеместному внедрению отбора органической фракции на мусоросортировочных комплексах. 2 млн тонн — это достойный показатель. Но для достижения показателей нацпроекта необходимо отбирать для последующего компостирования примерно 14 миллионов тонн органических отходов ежегодно. Природоохранная отрасль прилагает для этого все необходимые усилия», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

По его словам, до сих пор имеют место ситуации, когда органические отходы собирают вместе с потенциально перерабатываемыми фракциями: бумагой, картоном, текстилем. При этом материалы насыщаются влагой и загрязняются, что снижает их пригодность для переработки. Чтобы исключить подобное, населению следует разделять отходы и уменьшать количество органики, выбрасываемой в контейнеры. Например, дачники могут самостоятельно заниматься компостированием.

«Допустим, человек, который собрал огрызки яблок, банановую кожуру и скошенную траву, может отнести их в компостную кучу на участке. Через несколько месяцев эта масса превратится в рассыпчатую темную землю. Это древнейшая технология переработки, которую сегодня называют компостирование. И она способна изменить загородный быт, а заодно — всю систему обращения с отходами в России», — добавили в пресс-службе РЭО.