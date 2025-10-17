12 каштанов высадили в Центральном парке Победы Долгопрудного

В пятницу, в преддверии Дня отца, в Долгопрудном прошла акция «Отцовский парк». Отцы семейств, в том числе и многодетные, высадили в Центральном парке Победы 12 каштанов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие городские депутаты, а также депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

«Сегодня мы высаживаем деревья, и это не только экологическая акция, но и дань уважения отцам, их роли в воспитании детей и укреплении семейных ценностей», — сказал председатель совета депутатов Долгопрудного Дмитрий Балабанов.

Как отметили участники акции, в дальнейшем они будут интересоваться судьбой своих «подопечных», вместе с детьми навещать их, смотреть, как каштаны растут.

«Мы хотим, чтобы наш Долгопрудный стал еще красивее, зеленее, чтобы в парке, где мы посадили деревья, стало еще уютнее», — подчеркнули депутаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.