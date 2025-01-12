12 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День работника прокуратуры Российской Федерации, Международный день марципана, День похищений и День горячего чая.

День работника прокуратуры Российской Федерации

Этот праздник отмечается каждый год, начиная с 1996 года. 12 января 1722 года указом Петра I был учрежден пост Генерал-прокурора при Сенате. Император с помощью создания прокуратуры стремился «уничтожить и ослабить зло», восстановив правосудие. Первый прокурором стал Павел Иванович Ягужинский.

Много лет прокуратура является одним из немногих органов, куда граждане могут обратиться с любыми проблемами. Главное в ее работе — правозащитная функция. В эту дату наиболее отличившиеся сотрудники получают награды и ценные подарки.

Международный день марципана

Один из самых сладких дней в году. Его установили, чтобы повысить осведомленность людей о таком необычном угощении, изготовленном из измельченного миндаля, который смешивают с сахарной пудрой или сиропом. Также туда могут добавить кукурузный сироп, мед, экстракт миндаля и миндальное масло.

Мнения о происхождении сладости разделились. Некоторые считают, что это Персия, другие уверены, что марципан имеет арабское происхождение. Впервые упоминание об этой сладости встречается в VI веке на территории современного Ирана. По сей день это угощение имеет множество поклонников по всему миру.

День похищений

В эту дату древние славяне вспоминали, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, которая была женой Перуна. А в эпоху Лады Кощеем была похищена супруга Даждьбога Марена. От этой связи родились многие демоны и Снежная Царица.

По традиции наши предки в этот день почитали священный камень Алтырь. Обычно в эту дату становилось очень холодно, и вьюга заметала все вокруг.

День горячего чая

Чай — второй самый употребляемый напиток на Земле после воды, а его полезные свойства невозможно переоценить. Люди, пьющие чай, имеют на 20% меньше шансов получить инфаркт или инсульт. Он помогает в обретении стройности и усилении иммунной системы.

Праздник учредил Чайный совет США. Это некоммерческая организация, которая объединяет импортеров, упаковщиков чая и сотрудников смежных отраслей. Они повышают осведомленность населения о пользе этого напитка.

Именины

Сегодня свои именины празднуют Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.