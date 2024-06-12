12 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в стране широко отмечается День России, его можно совместить с необычным Днем гуляния с воздушным шариком.

День России

День России является важным государственным праздником страны. Его отмечают ежегодно 12 июня. До 2002 года праздник назывался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

Именно 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.

Кроме того, 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента — в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.

В День России во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие граждане всех возрастов. В Кремле президент России вручает государственные премии РФ, а главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются грандиозным салютом.

Всемирный день борьбы с детским трудом

Установлен Международной организацией труда (МОТ), отмечается ежегодно. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.

Цель данного дня — привлечь внимание к проблеме детского труда и необходимости мер по ее ликвидации. Государства-члены МОТ поставили своей целью ликвидировать в ближайшее время наихудшие формы детского труда. Для ее достижения потребуется как расширение масштабов деятельности, так и укрепление политической воли.

Каждый год этот день посвящают разным темам. В 2022 году темой стала «Всеобщая социальная защита для прекращения детского труда».

День гуляния с воздушным шариком

Этот необычный праздник нацелен на улучшение настроения. Ведь летняя прогулка с воздушным шаром в руках способствует повышению радости, укреплению мышц на ногах, улучшению аппетита.

Впервые воздушные шарики появились у ацтеков и римлян. В Средневековье их использовали бродячие артисты для представлений, праздников и карнавалов. В карельских рукописях есть описание первых шаров, сделанных из кожи кита и быка.

В 1824 году в Лондоне профессор Майкл Фарадей изобрел резиновые воздушные шары. С тех пор они стали популярной забавой на городских праздниках в Европе.

Змеиный праздник

На Руси было поверье, что в этот праздник «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать гадов, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».

В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».

Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни.

В России впервые в истории состоялись президентские выборы

12 июня 1991 года в России состоялись всенародные прямые открытые выборы Президента РСФСР. В голосовании приняли участие 79 498 240 человек.

На пост Президента страны баллотировались 6 кандидатов: Борис Ельцин, Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, Альберт Макашов, Николай Рыжков, Аман-гельды Тулеев. Большинство избирателей проголосовало за Бориса Ельцина. Он получил 57,3% голосов и стал первым Президентом России.

Вместе с ним был избран вице-президент страны — Александр Руцкой. После избрания основными лозунгами Ельцина стали борьба с привилегиями номенклатуры и независимость России от СССР.

Именины

В этот день именины празднуют Василий, Исаакий и Никанор.