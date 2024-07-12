12 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Профессиональные дни сегодня отмечают во всем мире фотографы и бортпроводники гражданской авиации. Любители вкусно поесть могут отметить День жареного мяса, а верующие — почтить память апостолов Петра и Павла.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Во всемирный день гражданской авиации по телевидению принято транслировать программы, посвященные этой отрасли. Бортпроводников, как правило, награждают памятными грамотами и устраивают для них пикники.

Профессиональный праздник появился в конце XX века, когда сформировалась такая профессия. Он до сих пор не является государственным и не внесен в перечень памятных дат, но авиаперевозчики поддерживают традицию чествования своих сотрудников 12 июля. Бортпроводники являются важнейшим персоналом в самолете, который заботится о комфорте пассажиров и решает любые возникшие трудности во время перелета из точки А в точку Б.

День фотографа

Фотографы всего мира отмечают профессиональный праздник в день Вероники — почитаемой христианской святой, которая подала изнемогающему во время восхождения на Голгофу Христу воду, отерла его лик от пота своим платком, на котором «отпечатался» образ Сына Божьего. Позднее именно эту святую стали считать покровительницей фотографов во всем мире.

Профессиональные мастера и любители фотографий могут отметить праздничный день парой-тройкой снимков, как себя, так и окружающей их обстановки.

День жареного мяса

Всемирный день жареного мяса является самым вкусным праздником во всем мире. Празднование приходится на вторую пятницу июля, в этом году торжество выпало на 12 число.

В день жареного мяса принято лакомиться шашлыком и делиться им с близкими, которые разделяют любовь к продукту. В этот день можно отправиться на пикник с друзьями или семьей.

Петров день

В народе Петров день празднуют 12 июля (по старому календарю 29 июня) в день, когда церковь перенесла мощи Петра и Павла. Считается, что если в праздник умыться в трех ручьях, то оставшаяся жизнь будет благополучной, а проблемы со здоровьем исчезнут.

В Петров день крестные родители обязаны навестить своих крестников ради своего и их благополучия. Также считается важным встретиться с родственниками.

Именины

Именины в этот день отмечают Павел, Петр, Симон, Неофит и Григорий.