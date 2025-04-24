12 дворовых территорий будет благоустроено в Щелкове

В городском округе Щелково в этом году будет комплексно благоустроено 12 дворовых территорий — работы начнутся уже скоро. К каждому из дворов будет осуществляться индивидуальный подход, с учетом пожеланий жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Свое обновление ждет двор домов № 3А, № 8А и № 10А на улице Беляева.

Здесь планируется большой комплекс работ: ремонт существующих и обустройство новых проездов, парковок, тротуаров и бордюров, озеленение территории, установка урн и скамеек, монтаж системы видеонаблюдения, а также устройство двух новых лежачих полицейских по просьбам жителей.

Кроме того, во дворе домов также появится новая детская игровая площадка по губернаторской программе. Большой игровой комплекс площадью 450 кв. м будет радовать сотни ребятишек.

Начало работ запланировано в мае, а завершение — в июле.

В прошлом году в Щелкове построили и обновили 20 детских и спортивных площадок, а также благоустроили территорию у шести домов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.