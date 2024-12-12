12 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Для нашей страны 12 декабря является особенным днем. Сегодня отмечается День Конституции России — основной закон страны, в котором закреплены в том числе все права и свободы граждан. Также в этот особенный день в 1901 году появилась первая долговечная электрическая лампочка, без которой уже невозможно представить жизнь в современном мире.

День Конституции России

12 декабря в России отмечается День Конституции — государственный праздник, установленный в честь принятия основного закона страны.

В этот день в 1993 году по итогам всенародного голосования была принята новая Конституция Российской Федерации, которая закрепила правовые основы организации власти, а также права и свободы граждан. Документ заменил Конституцию РСФСР 1978 года, стал этапом перехода к демократическому правовому государству и определил Россию как социальное государство с республиканской формой правления.

Этот день является для многих россиян поводом для гордости. Страна проделала огромную работу на пути к демократии и правовой защищенности.

Общероссийский день приема граждан

Общероссийский день приема граждан также отмечается 12 декабря. Эта дата выбрана неслучайно, она совпадает с днем принятия Конституции РФ, что символизирует приверженность принципам демократии и права каждого на обращение в государственные органы.

В этот день с 2012 года во всех регионах страны чиновники разных уровней проводят приемы граждан. Любой человек может заранее записаться и обратиться к представителям власти с личным вопросом, пожаловаться на несправедливость или предложить свои идеи по улучшению жизни сообщества.

День рождения электрической лампочки

12 декабря отмечается одно из значимых событий в истории технологий — в этот день в 1901 году инженеры компании General Electric под руководством Уильяма Кулиджа впервые продемонстрировали долговечную и эффективную электрическую лампочку с вольфрамовой нитью накала.

Нововведение значительно повысило срок службы ламп и сделало электрическое освещение более доступным для широкого круга потребителей, тем самым ускорив процесс электрификации общественных пространств и жилых помещений.

Этот день стал новой эпохой в развитии источников искусственного света.

День пряничного домика

Сегодня отмечается самый уютный, вкусный праздник — День пряничного домика. В этот день во многих странах принято сооружать домики из пряников, украшая их сладкими узорами и кондитерскими изделиями.

Происхождение праздника связывают с популярностью сказки братьев Гримм о Гензеле и Гретель, где упоминается домик из сладостей. Сегодня это веселое занятие стало способом собраться всей семьей, развить творческие способности и просто повеселиться, создавая съедобные шедевры.

В некоторых странах проходят конкурсы пряничных домиков, демонстрирующие мастерство и оригинальность кондитеров.

Парамонов день (Парамон Зимоуказатель)

12 декабря в народном календаре отмечается памятный день Парамона Зимоуказателя, также известный как Парамонов день. Сегодня в народе вспоминают праведного страстотерпца Парамона, который пострадал за веру во Христа.

С древних времен день связывают с предвещанием характера предстоящей зимы. Считается, что если день выдается морозным и ясным, то зима будет суровой и долгой, а мягкая погода указывает на теплую зиму. Также в этот день наблюдали за поведением животных, которые интуитивно чувствуют приближение холодов.

Именины

Именины сегодня празднуют Парамон, Николай, Сергей, Иван, Денис, Федор и Даниил.