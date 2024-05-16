118 случаев сброса мусора из авто запечатлели камеры «Безопасного региона» в мае

В Подмосковье активно продолжается борьба с нарушителями чистоты — безответственными водителями, которые выбрасывают или оставляют строительный и иной мусор рядом с баками возле контейнерных площадок, зачастую соседнего или даже чужого поселка. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Выявлять сброс из автомобилей инспекторам ГУСТ МО помогают камеры «Безопасного региона», установленные рядом с контейнерами, которые и днем, и ночью видят, что происходит на прилегающей территории. Таким образом, с начала мая зафиксировали 118 случаев подобных нарушений в регионе.

43 эпизода выявили в городском округе Истра — здесь автовладельцы чаще других в этом месяце оставляли отходы возле бункеров, после чего уезжали. Объективы камер «поймали» их возле контейнерных площадок в деревне Котово, дом № 40, в деревне Красновидово, на улице Сосновая, в деревне Санниково и в деревне Веретенки. 28 фактов обнаружено в Раменском округе, у КП в деревне Бояркино, на улице Центральная, а также на улице Зои Космодемьянской, дом № 14.

Остаться безнаказанным в этом случае не получится. Камера снимет госномер транспортного средства, после чего владелец получает штраф, сформированный по упрощенной системе. Так, с 1 мая было оформлено 8 постановлений на сумму 230 тыс. рублей. Еще по 110 нарушителям проводят дополнительную проверку для возбуждения административных протоколов по части 8.2. КоАП РФ.

Нарушение чистоты в местах сбора мусора грозит серьезным штрафом. За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте наказание рублем для граждан составит до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Утилизировать мусор необходимо в своем поселке, где уже заключен договор на его вывоз. Объем контейнеров в чужом населенном пункте рассчитан на проживающих в нем лиц, а их переполнение может привести к образованию навалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.