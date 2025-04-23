115 организаций РФ вошли в реестр утилизаторов

В реестр утилизаторов, который заработал в 2024 году, вошли 115 организаций, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Известно, что с прошлого года все компании, которые занимаются переработкой отходов по системе расширенной ответственности производителей (РОП), должны быть включены в специальный реестр.

«Теперь производители и импортеры могут заключать договоры на утилизацию отходов только с теми организациями, которые входят в этот список. Такие договоры подтверждают, что товары или упаковка после использования были переработаны, как того требует закон. Сейчас в этом реестре 115 организаций и предприятий. Это предприятия, занимающиеся вторичной переработкой алюминия, бумажных отходов, пластика, стеклотары, древесины, аккумуляторов, электронных устройств, текстильных материалов, автомобильных покрышек, комбинированной упаковки и продуктов нефтепереработки. Суммарный объем перерабатываемых ими ресурсов превышает 6 млн т ежегодно. Мы регулярно принимаем новые заявки — реестр постоянно расширяется», — прокомментировала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Помимо этого, уточняется, что в число ведущих предприятий, включенных в реестр, вошли компании, которые специализируются на переработке макулатуры. Так, «Сухонский картонно-бумажный комбинат» в Вологодской области с производственной мощностью 347,5 тыс. т в год. Другой пример — «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова» в Татарстане, способный перерабатывать до 327 тыс. т в год.

Небольшие предприятия тоже успешно прошли необходимые проверки и были включены в реестр. Примером служит компания «МагистральИнвест» в Нижегородской области, нацеленная на переработку стекла и имеющая мощность 98,1 т в год, а также ООО «АЮ» в Татарстане, специализирующееся на переработке полимеров с объемом 317 т в год.

Законодательство о расширенной ответственности производителей предусматривает поэтапное введение обязательств по переработке всего объема выпускаемой упаковки: 55% — в 2025 году, 75% — в 2026 году, а с 2027 года — 100% всей упаковки.