Жителям Подмосковья предлагают подарить бумаге вторую жизнь

Жители Московской области могут поучаствовать во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Летний сезон проекта стартовал 1 июля и уже перешагнул через свой экватор. В конце сезона организаторы подведут промежуточные результаты и наградят победителей, говорится на сайте проекта .

Акция «БумБатл» — это простое и интересное соревнование по сбору старой бумаги по всей России. Оно помогает проекту «Экологическое благополучие», который запустили по инициативе президента Владимира Путина. За акцией следит движение «Экосистема».

Участвуя в «БумБатле», жители Подмосковья вместе с другими россиянами могут помочь природе, просто собирая и сортируя ненужную бумагу. Это не только полезное дело, но и настоящее соревнование, в котором можно участвовать как одному, так и с командой.

«БумБатл» теперь работает весь год, начиная с 2025 года, позволяя каждому постоянно участвовать в защите природы. Результаты личных и семейных соревнований будут объявляться четыре раза в год — по сезонам, а командные и региональные итоги станут известны в марте 2026.

Сдать бумагу просто — пункты приема работают в образовательных учреждениях от детсадов до университетов, рабочих офисах, государственных организациях. Чтобы найти ближайшее место для сдачи макулатуры, достаточно заглянуть на сайт «БумБатла» и воспользоваться интерактивной картой.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в тройку лидеров по сбору макулатуры. За период проведения акции Подмосковье собрало 3087 кг макулатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.