Подмосковье вошло в топ-3 регионов акции «БумБатл»

Жители Московской области принимали активное участие в акции «БумБатл» и в итоге заняли третье место среди российских регионов. За период проведения акции Подмосковье собрало 3087 кг макулатуры, говорится на официальном сайте проекта .

Всероссийская экологическая акция «БумБатл» позволяет каждому россиянину внести вклад в защиту окружающей среды через сортировку и сдачу макулатуры. Это не просто сбор отходов — это настоящее состязание, где участники могут соревноваться как индивидуально, так и командами за лидерство, одновременно помогая своему региону достичь высших показателей в годовом рейтинге.

Акция является частью национального проекта «Экологическое благополучие», запущенного по инициативе президента Владимира Путина, и направлена на формирование ответственного отношения к природным ресурсам.

На момент публикации заметки, лидером по сбору макулатуры является Москва. Жители российской столицы собрали 28678.70 кг макулатуры. Второе место занял Краснодарский край, собрав 4034.00 кг, а замкнула топ-3 лидеров Московская область с результатом 3087.00 кг.

Начиная с 2025 года, экологическая инициатива «БумБатл» проводится в круглогодичном формате, предоставляя возможность людям улучшать экологию без привязки к сезону или конкретным срокам. С помощью интерактивной карты на официальном портале «БумБатла» можно найти ближайшие пункты приема макулатуры в своем населенном пункте и присоединиться к акции.

Весной, летом, осенью и зимой будут оглашаться промежуточные результаты индивидуальных и семейных участников. Финальные итоги командных и региональных соревнований станут известны в марте 2026 года. Акция стартовала весной 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.