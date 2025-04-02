Россиян пригласили поучаствовать в акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Всероссийская экологическая акция «БумБатл» по сбору бумажных отходов открыла новую страницу своей деятельности. Начиная с марта 2025 года, участники могут сдавать макулатуру на протяжении всего года, а не в ограниченный период, как раньше. Поучаствовать может любой желающий, говорится на сайте проекта .

Эта природоохранная акция является частью национального проекта «Экологическое благополучие» и направлена на развитие ответственного отношения к бумажным ресурсам. Главными задачами проекта стали минимизация излишнего использования бумаги и воспитание правильных привычек в обращении с отходами.

«Государство создает инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2030 году необходимо обеспечить 100% сортировку. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтерские акции по сбору вторсырья — это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как „БумБатл“, устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Как принять участие в акции?

Каждый россиянин может присоединиться к инициативе по сбору бумажных отходов. Семейное участие также приветствуется в борьбе за высокие показатели. Специальная категория «Лучшие в Арктике» была создана для северных территорий. На официальном портале мероприятия теперь функционирует интерактивная система рейтингования, позволяющая следить за процессом в различных областях страны. В соревновании традиционно участвуют образовательные учреждения всех уровней — от дошкольных до высших. Крупные корпорации, коммерческие структуры, торговые сети и некоммерческие объединения также активно вовлечены в сдачу макулатуры.

Чтобы принять участие в экологической инициативе, нужно зайти на официальный сайт проекта и зарегистрироваться. Далее человеку предстоит определиться с форматом участия — как организация или индивидуально, найти удобный пункт приема на интерактивной карте и доставить туда макулатуру. После получения акта о сдаче нужно будет загрузить документ в свой личный кабинет на платформе.

Итоги и награды

Результаты командных соревнований и региональные зачеты будут официально объявлены в марте 2026 года. Промежуточные итоги для семей и индивидуальных участников планируется подводить каждый сезон — осенью, зимой, весной и летом. Участники, показавшие наилучшие показатели в сборе макулатуры, получат экологичные награды.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что переход на постоянный формат акции был осуществлен в ответ на пожелания граждан. Такой подход значительно повышает экологическую эффективность. Постоянная практика сортировки бумажных отходов не только улучшает процесс их переработки, но и способствует закреплению полезных экологических навыков, что в конечном итоге формирует культуру осознанного потребления.

«Мы все знаем, что леса — это легкие планеты. Сокращение объемов производства бумаги напрямую связано с уменьшением зависимости от древесины. 1 тонна макулатуры спасет от вырубки 17 взрослых деревьев. В прошлом году нам удалось побить рекорд — более 3 миллионов россиян собрали 144 тысячи тонн макулатуры всего за несколько месяцев. Это 2,5 млн спасенных деревьев. Мы рассчитываем, что в новом формате акция внесет еще больший вклад в экологическое благополучие России», — отметила Малявина.

Экологические мероприятия будут организованы волонтерами по всей стране в рамках акции. Движение «Экосистема», имеющее всероссийский статус, уже третий год подряд выступает официальным покровителем этой экологической акции.

«Как и в предыдущих сезонах акции, волонтеры движения станут движущей силой „БумБатла“. Теперь акция будет в круглогодичном формате, мы запланировали для участников проекта мастер-классы, образовательные активности, экоуроки и лекции, бумажные флешмобы. Отдельный трек — вовлечение в „БумБатл“ молодежи и тех, кто ранее не сдавал макулатуру в переработку. Наша основная задача — поддерживать и помогать государству формировать экономику замкнутого цикла», — сказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.