11,5 млн раз жители Подмосковья обратились за цифровыми услугами с начала года

Около 11,5 млн раз в регионе жители обратились за цифровыми услугами с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник рассказала о 5 федеральных проектах программы «Цифровая экономика», которые реализует министерство: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое госуправление», «Искусственный интеллект».

Она отметила, что в Московской области все социально значимые услуги переведены в электронный вид.

«Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в «цифре» составляет 99,4%. Значит, жители предпочитают оформлять заявления онлайн, им удобно пользоваться региональным порталом. Это подтверждает и уровень удовлетворенности качеством предоставления электронных услуг: при плане 4,4 балла он составляет 4,6 балла», — подчеркнула Куртяник.

Также в ведомстве рассказали и о других показателях. Так, зона покрытия сотовой связью в Московской области составляет 97,35%. Кроме того, 87,7% домохозяйств подключено к интернету. Помимо этого, в регионе работает более 13,4 тысячи ИТ-компаний и ИП, действует около 30 проектов с использованием искусственного интеллекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.