110 подольских кадетов поучаствовали в сборах «Растим патриотов России»

Ученики 6–8-х кадетских классов Городского округа Подольск — из гимназии № 7, гимназии имени Подольских курсантов, школы № 32 и школы № 1 микрорайона Климовск — проведут каникулы на сборах в центре «Авангард».Впервые сюда съехались около 1200 учащихся кадетских и казачьих классов со всего Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Символично, что смена совпала с первой в истории России Неделей космоса, которую объявил Владимир Путин в честь 65-летия полета Юрия Гагарина.

Для ребят подготовили множество мероприятий. Программа сборов включает комплексную подготовку по военно-прикладным дисциплинам, изучение истории России, встречи с Героями, а также практические занятия и развитие лидерских качеств.

Кадеты будут осваивать навыки оказания первой медицинской помощи, работу со средствами индивидуальной защиты, технику ориентирования на местности и управление современными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.