Студенты Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве стали обладателями стипендии президента Российской Федерации по направлению «Образование и педагогические науки», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Стипендию президента Российской Федерации по направлению «Образование и педагогические науки» получили 314 студентов страны. Среди них — 11 представителей Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) из Орехово-Зуева.

На психолого-педагогическом факультете стипендиатами стали Надежда Архипова, Владислав Мазур, Елена Манько, Виктория Митрофанова и Ксения Поташкина. На факультете математики, информатики и физики отмечены Виктория Кондрахина, Яна Кудрявцева и Полина Лопатенкова.

На историческом факультете стипендию получили Ирина Дугушкина и Андрей Ефремов, на биолого-химическом — Маргарита Дурсенева.

Стипендия президента Российской Федерации — одна из наиболее престижных форм поддержки талантливой молодежи. Ее присуждают за выдающиеся успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.