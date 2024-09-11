11 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всероссийский день трезвости, День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ, День подразделений по вопросам миграции системы МВД России и День граненого стакана.

Всероссийский день трезвости

Этот день проводится каждый год с целью борьбы с алкогольной зависимостью, которая стала большой проблемой во всем мире. При этом первый День трезвости провели еще в 1913 году по инициативе Православной церкви.

В эту дату закрывались все винные лавки, нигде не продавался алкоголь. В церквях каждый желающий мог дать обет трезвости, его благословлял священник. В наше время в храмах проводят акцию «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства», а желающие исцелиться молятся у иконы «Неупиваемая чаша».

День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ

Каждое 11 сентября, начиная с 2007 года, сотрудники органов воспитательной работы ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1766 году Екатерина II утвердила Устав Кадетского сухопутного корпуса, который вводил новую должность — офицеры-воспитатели.

Современную историю служба ведет с 1919 года, когда был учрежден Политотдел Революционного военного совета Республики. В 1992 году появилось Главное управление по работе с личным составом Минобороны. В интересах воспитательной работы существуют дома офицеров, солдатские клубы, библиотеки, музеи и комнаты боевой славы.

День подразделений по вопросам миграции системы МВД России

Утверждение этой даты связано с эпохой Петра I. Именно он начал регистрировать иностранцев, которые въезжали на территорию государства. 11 сентября 1719 года появился указ «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел».

Подразделения по вопросам миграции продолжают решать важные задачи по регистрации иностранцев и выдают им документы. По традиции свой профессиональный праздник сотрудники подразделений встречают на рабочих местах.

День граненого стакана

Это не праздник любителей выпить, а действительно день рождения граненого стакана. 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпустили первый граненый стакан. Дизайн посуды приписывают автору композиции «Рабочий и колхозница» Вере Мухиной.

Самый первый стакан имел 16 граней. Существуют экземпляры с 12, 14, 18 и 20 гранями. Если же говорить про простой граненый стакан без верхнего гладкого ободка, то он появился еще во времена Петра I. Его императору подарили в качестве небьющейся посуды для распития спиртных напитков.

Именины

Сегодня именины празднует Иван.