11 Подмосковных лесничих подтвердили квалификацию по лесоустройству

В Подмосковье 11 сотрудников Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» прошли аттестацию на право выполнения работ и оказания услуг по отводу и таксации лесосек. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Мытищинском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана старшие участковые лесничие и помощники лесничего успешно подтвердили свое соответствие занимаемой должности и право осуществлять мероприятия по лесоустройству.

Оценка знаний проводилась по 100-бальной системе. Все специалисты превысили порог 80 баллов, шестеро набрали более 90 баллов, а помощник участкового лесничего Рошальского участкового лесничества Ольга Коробицына — 100 баллов.

С 1 марта 2025 года этот вид работ смогут осуществлять только лица, включенные в реестр специалистов после аттестации и успешно сдавшие квалификационный экзамен.

Департаментом лесного хозяйства по центральному федеральному округу организована централизованная аттестация специалистов. Она важна для выявления слабых мест, определения, кому стоит подтянуть знания. В Шатурском филиале трудятся специалисты, имеющие за плечами богатый профессиональный опыт, поэтому с аттестацией все справились успешно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.