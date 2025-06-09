11 неделя «Экологических игр» стартовала в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области продолжается второй этап «Экологических игр — 2025», в рамках которого каждый желающий может получать баллы за выполнение различных. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Что ждет участников игры на 11-й неделе?
С 9 по 15 июня участникам необходимо выполнить следующие шаги:
- на главном экране мобильного приложения выбрать пункт «Убрать мусор»;
- сделать фото упаковки — бутылки, банки, пакета и т. д., находящейся на земле, а затем запечатлеть эту же упаковку в мешке для отходов или мусорной корзине.
Обратите внимание, что фотосъемка должна быть выполнена исключительно на открытом воздухе — в парке, сквере, лесу или другом общественном месте.
Участники, которые справились с заданием, получат экойны за выполненное задание. Напомним, чем больше бонусов начислено, тем выше шансы на получение призов в финале игры.
«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Экологические игры продлятся до 21 сентября. У каждого жителя Подмосковья есть возможность присоединиться на любом этапе.
Если вы хотите стать участником игры — переходите на официальный сайт.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.