11 неделя «Экологических игр» стартовала в Подмосковье

На территории Московской области продолжается второй этап «Экологических игр — 2025», в рамках которого каждый желающий может получать баллы за выполнение различных. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Что ждет участников игры на 11-й неделе?

С 9 по 15 июня участникам необходимо выполнить следующие шаги:

на главном экране мобильного приложения выбрать пункт «Убрать мусор»;

сделать фото упаковки — бутылки, банки, пакета и т. д., находящейся на земле, а затем запечатлеть эту же упаковку в мешке для отходов или мусорной корзине.

Обратите внимание, что фотосъемка должна быть выполнена исключительно на открытом воздухе — в парке, сквере, лесу или другом общественном месте.

Участники, которые справились с заданием, получат экойны за выполненное задание. Напомним, чем больше бонусов начислено, тем выше шансы на получение призов в финале игры.

«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Экологические игры продлятся до 21 сентября. У каждого жителя Подмосковья есть возможность присоединиться на любом этапе.

Если вы хотите стать участником игры — переходите на официальный сайт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.