11 молодых жителей Раменского округа получили свои первые паспорта гражданина РФ

В ДК им. Воровского глава Раменского округа вручил ребятам их главные документы, поздравил с этим знаменательным событием и пожелал бережно относиться к своему паспорту, с гордостью нести звание гражданина России, активно участвовать в жизни нашего округа и страны, стремиться к знаниям и саморазвитию, сохранять и приумножать лучшие традиции нашего края, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот день — важный рубеж в жизни каждого молодого человека. Паспорт не просто удостоверяет личность, он символизирует вступление во взрослую жизнь, открывает новые возможности и, что особенно важно, возлагает на владельца определенную ответственность перед страной и обществом.

«Отрадно видеть, как подрастает новое поколение раменчан — целеустремленное, талантливое, любящее свою малую родину. Уверен, что эти ребята станут достойными гражданами, которые будут вносить свой вклад в развитие Раменского округа и всей России», — поделился Эдуард Малышев.

Особые слова благодарности получили родители и педагоги, которые вкладывают силы и душу в воспитание нашей молодежи. Именно благодаря их труду и вниманию подрастающее поколение растет ответственным, патриотичным и целеустремленным.

«Поздравляю ребят с получением первого паспорта! Пусть этот документ станет надежным спутником на пути к большим свершениям, а любовь к Родине и чувство ответственности всегда будут вашими верными ориентирами», — дополнил Эдуард Владимирович.

