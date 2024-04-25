11-миллионный гость посетил международную выставку «Россия»

25 апреля Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им оказалась Ольга Лутова из Орловской области, которая пришла на мероприятие с мужем Анатолием и дочерями — Валерией и Софией, сообщает пресс-служба выставки «Россия».

«Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — высказалась Лутова.

В торжественной обстановке семье вручили подарки от дирекции выставки и администрации Томской области. Они отправятся в четырехдневное путешествие в Томск.

Гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что посещение мероприятия 11-миллионным гостем — это большое событие.

«Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру», — заявила Виртуозова.

Она также добавила, что теперь гости форума могут увидеть масштабные обновления экспозиции. Гендиректор пригласила всех россиян посетить выставку.

15 января 2024 года глава государства Владимир Путин, который четырежды посетил выставку, поручил продлить ее проведение до 8 июля. Изначально мероприятие должно было закончиться 12 апреля. 8-миллионный посетитель форума получил билеты на футбольный матч Россия — Сербия, а 10-миллионный — сертификат на путешествие в Мурманск.