11 юным жителям Богородского округа торжественно вручили их первые паспорта РФ

В центре «Про молодежь» в Ногинске прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ в рамках Всероссийской программы «Движения Первых» «Мы — граждане России». Этот день стал знаменательной датой для 11 ребят, сообщает пресс-служба Богородского округа.

Заместитель председателя совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов, заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин и депутат Богородского округа Олег Карцов вручили юным гражданам документ. Они поздравили ребят со столь важным этапом в жизни, пожелали стать достойными гражданами нашей страны.

Волнительность момента вместе с ребятами разделили их родные и близкие. На память у ребят остались подарки и фотографии.

«Мы — сильнейшая страна на сегодняшний день. Иметь паспорт гражданина Российской Федерации — это почетно и престижно!» — отметил Алексей Тимошин.

Торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ проходят ежемесячно. Чтобы получение документа запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в МФЦ сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.